Sci alpinismo | Eydallin e Antonioli firmano la doppietta nell’individuale in Val Martello | Murada è ancora sul podio

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il weekend di Coppa del Mondo di sciin Val(Bolzano) si apre nel migliore dei modi per i colori azzurri. Nella prima delle tre giornate di gara erano in programma le individuali per uomini e donne di categoria senior ed in totale sono stati ben tre i podi per l’Italia. La gara maschile si è chiusa in trionfo grazie al successo di Matteo, grande interprete della specialità che è riuscito a portare la prima vittoria stagionale per l’Italia. Per lui è la vittoria numero 10 in carriera in un’individuale, ottenuta grazie ad una prima parte molto controllata, per poi esplodere nel finale e chiudere in 1:31.12. Seconda piazza a soli 5 secondi dal compagno di squadra per Robertche firma dunque laazzurra. Condotta di gara comparabile a quanto raccontato per ...