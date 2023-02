SBK | Kawasaki batte un colpo | possibile nuova omologazione e più giri motore per il 2023

(Di giovedì 16 febbraio 2023) A pochi giorni dagli ultimi test pre campionato e " soprattutto " dal primo round dellastagione, qualcosa in seno al regolamento tecnico e al mondosi muove. Se sul finire dello scorso ...

A pochi giorni dagli ultimi test pre campionato e " soprattutto " dal primo round della nuova stagione, qualcosa in seno al regolamento tecnico e al mondosi muove. Se sul finire dello scorso anno infatti la casa di Akashi ha presentato al mondo le ZX - 10R e RR 2023 , ora ecco arrivare per la seconda " ossia la versione pensata per la pista " ...Duo verde confermato, speranze relative rinnovate. IlRacing Team Worldparte all'attacco delle classifiche 2023, rllanciando le quotazioni di Johnny Rea e Alex Lowes . Direttamente dal quartier generale della formazione di stampo catalano e ...

Con il sistema di aspirazione a geometria variabile la casa di Akashi potrebbe ottenere quell'omologazione mancata nel 2021 ...