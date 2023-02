Sassuolo | un giovane talento vola in Croazia

Designazioni sorprendenti quelle fatte ieri da Rocchi per il prossimo turno di serie A: Luca Marelli dà la sua opinione sul suo canale youtube: 'Per- Napoli c'è ilColombo . Qualcuno potrà pensare a una promozione di Colombo ma questa è una gara di seconda fascia e non di prima, visto il vantaggio del Napoli , non viene vista ...... 'Inside della gara colLa buona qualità della squadra allenata da Dionisi, organizzata e ... Ovviamente si tratta di dettagli dovuti alla suaetà. Lui può essere sempre illuminante, ...

Sassuolo-Napoli: arbitra il giovane Colombo Gol del Napoli

UFFICIALE - Sassuolo-Napoli, arbitra il giovane Colombo. Al Var c'è Doveri Tutto Napoli

SASSUOLO-NAPOLI, prima volta con l'arbitro Colombo: 10 paritte in ... Napoligol.it

Calciomercato Sassuolo, cessione in prestito per un giovane neroverde Calcio Style

Dionisi rivela: "La Roma voleva Frattesi a gennaio, ma...." Corriere dello Sport

A contendersi la posta in palio ci saranno il Sassuolo e il Napoli, squadra che sta frantumando diversi record all’interno di una stagione fino a questo momento straripante. Di conseguenza la ...L’edizione odierna del “Corriere della Sera” ha elogiato il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, che contro il Sassuolo raggiungerà quota 1000 panchine.