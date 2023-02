... il tecnico gigliato può comunque tirare undi sollievo. A differenza di ieri, quando il ... Assieme a lui era presente anche Arthur Cabral , out ormai dalla sfida casalinga contro il, e ...Il Milan perde Tomori ma tira undi sollievo per Davide Calabria : solo una botta nel match con la Lazio per il terzino, non ...a disposizione di Pioli per il prossimo impegno con il

Sospiro di sollievo per Berardi: escluse lesioni "acute" Goal Italia

Sassuolo, sospiro di sollievo per Berardi: "escluse lesioni acute" Forzazzurri

Berardi, l'infortunio e le condizioni: il comunicato del Sassuolo, ecco come sta Tuttosport

UFFICIALE - Berardi, sospiro di sollievo per il Sassuolo: le ultime sull'attaccante Tutto Napoli

Sassuolo, Laurienté: "I miei dribbling Ho un segreto. Vi dico dove devo migliorare" Tuttosport

Il comunicato di A22. Di seguito il comunicato di A22: “Il calcio europeo per club è a un punto di svolta. La stragrande maggioranza di loro condivide la valutazione secondo cui le fondamenta stesse d ...Il Napoli è pronto a sfidare il Sassuolo in campionato, ma oggi è arrivata una notizia importante relativa a un infortunato, che non ci sarà.