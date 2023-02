Sassuolo-Napoli | Dionisi | “Serve un po’ di presunzione Loro saranno arrembanti”

(Di giovedì 16 febbraio 2023) “Una piccolissima” di pensare “di poter battere il”. L’allenatore delAlessiochiede coraggio, ma anche un po’ di sfacciataggine alla sua squadra alla vigilia del match contro la capolista, che guarda tutti dall’alto con un margine di +15 dal secondo posto. “All’andata siamo stati bravi nell’attaccare ma non nel finalizzare e meno bravi nel difenderci, dovremo essere più bravi”, ricorda l’allenatore neroverde che deve fare a meno dell’infortunato Domenico Berardi. Una delle opzioni è Bajrami che “ha interpretato bene il ruolo” anche se “ha qualità diverse”. La Champions incombe ma secondoSpalletti non sarà distratto: “Mi aspetto unche vada su ogni campo per vincere, sarà arrembante, questo ci metterà in difficoltà ma ci permetterà ...

...45 Bodø/Glimt - Lech 18:45 Braga - Fiorentina 21:00 Lazio - CFR Cluj 21:00 AEK Larnaka - Dnipro - 1 21:00 Sheriff - Partizan 21:00 Ludogorets - RSC Anderlecht CALCIO - SERIE A 20:45...tutte le notizie di dionisiLeggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "...

Napoli, ecco il piano trasferte: scocca l'ora del turnover ilmattino.it

Sassuolo-Napoli, CorSport annuncia: Elmas e Politano titolari CalcioNapoli24

Sassuolo-Napoli, via al turnover ragionato: tre tentazioni per Spalletti CalcioNapoli24

IL MATTINO - Sassuolo-Napoli, la probabile formazione: pronti tre cambi negli azzurri Napoli Magazine

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Napoli, pensiero a Laurientè. Per il momento sta facendo la felicità del Sassuolo. A suon di reti e di prestazioni maiuscole. Del talento di Armand Laurientè si sono accorte non poche squadre. Tra di ...