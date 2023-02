Sassuolo | Dionisi | «Le condizioni di Berardi? Dobbiamo allenarci oggi | rifinitura domani | valuteremo»

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Alessio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli. Le dichiarazioni Alessio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli. PAROLE – «Bajrami vice? Ha qualità diverse, ha interpretato bene il ruolo. Potrebbe essere Bajrami il vicesenon ci sarà…tra. Se pensiamo di avere un piano gara unico il Napoli te lo stravolge perché in campo decide tanto il Napoli e devi essere bravo ad adeguarti, fermo restando che son ...

Commenta per primo Nuova squadra per Brian Oddei . Il talento neroverde, classe 2002 , finito ai margini della rosa di mister, riparte dalla Croazia . Il calciatore delha firmato con l' Nk Rudes , capolista della Serie B croata .Ecco i precedenti della sfida del Mapei Stadium- NapoliIlè reduce da un 2 - 2 a Udine dove è riuscito a rimontare due volte lo svantaggioNuova tegola per: alla Dacia Arena ...

LIVE TMW - Sassuolo, Dionisi: "Col Napoli faremo una partita gagliarda. Berardi..." TUTTO mercato WEB

Dionisi: “Così sto guarendo il mio Sassuolo, proveremo a fermare il Napoli” La Gazzetta dello Sport

Sassuolo-Napoli, Dionisi: "Impossibile un piano unico. Maxime Lopez Vediamo domani" Fantacalcio ®

Sassuolo, Dionisi: "Dobbiamo avere la piccola presunzione di poter battere il Napoli. Sul 4-0 dell'andata e le marcature ... CalcioNapoli24

Sassuolo, Dionisi: 'Col Napoli saremo gagliardi: avremo la presunzione di batterlo' AreaNapoli.it

«Dobbiamo avere una piccolissima presunzione nel pensare di poter battere il Napoli, anche sapendo che non sarà facile». Alessio Dionisi indica la strada al suo Sassuolo, ...Alla vigilia della partita contro il Napoli, Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo ha parlato in conferenza stampa: "Se pensiamo di avere un piano gara unico il Napoli te lo stravolge perché in ...