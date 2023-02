Sassuolo | agente di Lauriente | “Interesse del Napoli? Motivo di orgoglio”

Roberto Meloni,che cura gli interessi dell'attaccante delArmand Laurienté, ha parlato del futuro del giocatore Roberto Meloni,che cura gli interessi dell'attaccante delArmand ...A Radio Crc nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" è intervenuto Roberto Meloni,altri di Laurientè

Sassuolo, agente di Lauriente: "Interesse del Napoli Motivo di ... DailyNews 24

Sassuolo, l'agente di Laurienté commenta le voci di mercato sul ... Calciomercato.com

Calciomercato Sassuolo, agente Laurienté: "È contento. Napoli È ... Sassuolonews.net

Progetto ItalJuve: tentazione Frattesi, primi contatti col Sassuolo e il suo agente La Gazzetta dello Sport

Juventus, tentazione Frattesi: primi contatti con società e agente Calcio News 24

Nel match tra Napoli e Cremonese i ragazzi di Spalletti hanno potuto giocare in un ambiente fantastico, con un Maradona praticamente sold out che ha sostenuto i propri beniamini per tutti i 90 minuti.Roberto Meloni, agente che cura gli interessi dell’attaccante del Sassuolo Armand Laurienté, ha parlato del futuro del giocatore Roberto Meloni, agente che cura gli interessi dell’attaccante del Sassu ...