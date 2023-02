Sarri ordina | Lazio fai una partita seria

Leggi su iltempo

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Fuori dall'Europa League dopo un girone chiuso al terzo posto contro avversari modesti, lariparte dal playoff di Conference per restare dentro alla coppa. Stasera alle 21 l'andata contro i rumeni del Cluj, ritorno tra una settimana in Transilvania.richiama la sua squadra all'ordine, chiede concentrazione e impegno per superare il turno e non sottovalutare la terza coppa Europea che nei turni finali può riservare sorprese positive (i punti solo validi per il ranking Uefa, il passaggio del turno vale comunque 600 mila euro, nove milioni in caso di successo finale): «La Conference League è un torneo europeo, va rispettato e preso in maniera», esordisce il tecnico nel centro sportivo di Formello alla vigilia dell'impegno. Ovviamente l'obiettivo principale resta il quarto posto., ...