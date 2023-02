Sara e Jessica, uccise da un ubriaco: la loro vita vale 30mila euro di risarcimento (Di giovedì 16 febbraio 2023) A distanza di un anno dal tragico incidente in cui persero la vita le due cugine Jessica e Sara, è arrivato il risarcimento alle famiglie. Le due giovani persero la vita sulla A28 travolte da un auto guidata da un imprenditore bulgaro che era risultato positivo all’ alcool test. L’uomo è stato condannato a 7 L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 16 febbraio 2023) A distanza di un anno dal tragico incidente in cui persero lale due cugine, è arrivato ilalle famiglie. Le due giovani persero lasulla A28 travolte da un auto guidata da un imprenditore bulgaro che era risultato positivo all’ alcool test. L’uomo è stato condannato a 7 L'articolo proviene da Leggilo.org.

