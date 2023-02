Santa Severa | tutti in maschera per Vivi i parchi del Lazio con il Carnevale al Castello

(Di giovedì 16 febbraio 2023)Marinella –inperdelaldi. Sabato 18 e domenica 19 febbraio, dalle 10.30 alle 17.00 tutto il borgo sarà animato con laboratori, degustazioni e attività nella natura con Archeotrekking e e-bike trekking. L’evento è promosso dalla Regionee organizzato dalla Direzione Regionale Ambiente, con il supporto dicrea, in collaborazione con il Comune diMarinella e Coopculture. Si potranno gustare i dolci tipici del, frappe, castagnole e prodotti di Natura in campo, con degustazioni e vendita dei prodotti delle riserve naturali, oltre a tante attività da ...

: Vivi i parchi del Lazio con il Carnevale al Castello Tutti in maschera per Vivi i Parchi del Lazio: Carnevale al Castello di. Sabato 18 e domenica 19 febbraio, dalle 10.30 ...... Francesco Totti aveva postato su Instagram per la prima volta una foto di Noemi Bocchi : uno scatto di profilo con la sua compagna assorta nei pensieri durante un bel pranzetto a. Ora è ...

Vivi i Parchi del Lazio: Carnevale al Castello Castello di Santa Severa

Festeggia il giorno degli innamorati al Castello di Santa Severa Castello di Santa Severa

Incendio a Santa Severa OrticaWeb

Sequestrati oltre 10mila ricci a Santa Severa, la Guardia Costiera ... TerzoBinario.it

Croce Rossa Santa Severa - Santa Marinella: inaugurata la nuova ... BaraondaNews

«La mia compagna, il mio San Valentino». Così Paulo Dybala rivolto alla sua Oriana Sabatini. I due per San Valentino si sono regalati una gita fuori porta, al Castello di Santa Severa. Poi una ...L’assessore Biondi Santi: "Doppia anima del Corpo: severo e comprensivo". La storia del bimbo aiutato ad entrare in classe. I documenti al nipote di Giachetti Ha ragione l’assessore Clio Biondi Santi ...