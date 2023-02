Sanremo | durante l’esibizione distrusse i fiori del palco | Blanco indagato

(Di giovedì 16 febbraio 2023) a Procura di imperia ha iscritto il cantantenel registro degli indagati per aver danneggiatola prima serata del festival dil’allestimento disul. L’ipotesi di reato, per cui la Procura procede d’ufficio, e’ di danneggiamento aggravato dal fatto di aver agito contro un bene pubblico e nel corso di una manifestazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... Igor De Biasio , chele sette ore di riunione è arrivato persino a ipotizzare il rischio ... Niente blitz: sarà guerra di logoramento Rai, su Zelensky aspunta il controllo preventivo "...... puntando su un' alimentazione sana e pulita e preferendo,le pause, la frutta, la frutta ... Persino Gianni Morandi, al Festival di, si è complimentato con lei! Dieta ed allenamento: ...

Sanremo 2023, Blanco indagato per danneggiamento Orizzonte Scuola

Sanremo, Blanco indagato dalla Procura per danneggiamento dopo i calci alle rose Sky Tg24

Sanremo 2023, Blanco indagato dalla Procura di Imperia imusicfun.it

Tutti gli hotel di Sanremo 2023: ecco dove alloggiano i concorrenti ... Immobiliare.it

Televoto Sanremo 2023, come votare i cantanti durante la finale (numero e codici) Sky Tg24

(Adnkronos) - Sanremo, 16 febbraio 2023. «E’ stato presentato presso la Procura della Repubblica di Sanremo un esposto per atti osceni in ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...