Sanremo | Burt Bacharach e le band anni ’80 | ricordate che la musica va ascoltata | non guardata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) In nove punti random si parla die di ciò che le gira intorno: aneddoti, curiosità, pettegolezzi, critiche e chi più ne ha più ne metta.– a questo giro – fa la differenza, ma si parla anche di altro. In fondo al post, come consuetudine di questo blog – nato nel 2011 – troverete una playlist di nove brani da ascoltare gratuitamente sul mio canale personale di Spotify. 1. Anche il sottoscritto vuole lasciarsi trascinare (nel fango) da. Se dobbiamo valutare artisticamente quanto è scaturito facciamo presto a chiudere il post, l’unico pezzo compiuto è quella di Anna Oxa: voce, testo,: non c’è storia, Lei, cent’avanti a tutti e a tutte: canzone bellissima (bravo Francesco Bianconi e co.) e lasciate perdere le stecche della prima serata, la voce c’è ancora! La canzone è ...