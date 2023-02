Sanremo | Blanco indagato per danneggiamento

Leggi su tpi

(Di giovedì 16 febbraio 2023)risultadalla Procura di Imperia con l’accusa di, per l’ormai celebre episodio avvenuto durante il Festival di, quando il cantante, dopo aver avuto un problema tecnico, ha sfasciato i vasi di rose presenti sul palco dell’Ariston per fare da scenografia alla sua esibizione. Un caso che aveva fatto molto discutere, anche se c’è chi ha parlato di una messa in scena già prevista, dato che qualcosa di simile si vedeva nel video del brano in questione, L’isola delle rose. A, evidentemente innervosito perché non riusciva a sentire la sua voce in cuffia, invece di fermarsi, a distrutto a calci il “giardino di rose” allestito sul palcoscenico. “Non sentivo in cuffia, non potevo cantare – ha poi spiegato l’artista -. Ma almeno mi sono ...