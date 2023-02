Sanremo | Blanco indagato dalla Procura | rischia 3 anni di carcere

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Finisce in tribunale la dubbia performance di. Il cantante, infatti, èdi Imperia con l’accusa di danneggiamento. E’ il reato contestato dai magistrati per aver distrutto le rose sul palco dell’Ariston.per danneggiamento Sulla scrivania del pubblico ministero il fuori programma avvenuto alla prima serata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Su La Stampa, ad esempio, Concita De Gregorio ha messo nero su bianco tutte le... Il Festival di Sanremo ha confermato quanto il successo di un evento passi attraverso i social o, semplicemente, la... Che sia la distruzione delle rose di Blanco, gli acuti di Anna Oxa o il bacio tra...

Finisce molto male per Blanco la vicenda legata alle rose distrutte sul palco di Sanremo: è stato indagato Quello che succede sul palco di Sanremo, non resta sul palco di Sanremo. E ci sono novità sul ...Invitato per presentare il nuovo singolo "L'Isole delle rose" ha cominciato a dare in escandescenze sferrando calci alla composizione floreale ...