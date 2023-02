Sanremo | Blanco indagato dalla Procura per danneggiamento dopo i calci alle rose

'Ero sul palco a occuparmi degli ultimi dettagli emi ha fatto i complimenti quando ha visto la composizione, ha detto che l'effetto era molto bello, proprio come lo desiderava. - prosegue la ...... per il fuori programma avvenuto alla prima serata del 73esimo festival di, quando ha distrutto a calci il 'giardino' di rose allestito sul palcoscenico del teatro Ariston.era stato ...

Polemiche su Sanremo 2023, da Blanco a Rosa Chemical, Galimberti: "la trasgressione è figlia della proibizione" Tecnica della Scuola

Blanco distrugge le rose a Sanremo, la reazione dei Cugini di Campagna nel dietro le quinte Fanpage.it

Sanremo 2023, l’influencer con disabilità scrive ad Amadeus: “Blanco intollerabile, più gentilezza e coraggio, meno violenza per noi giovani” Orizzonte Scuola

"Show" a Sanremo, Blanco indagato dalla Procura per danneggiamento TGCOM

Il cantante Blanco è stato indagato dalla Procura di Imperia con l'accusa di danneggiamento, per il fuori programma avvenuto alla prima serata del 73/o festival di Sanremo 2023, quando ...Alberto Lari, a capo della Procura di Imperia: "Se si è trattato di una messa in scena non si configura il reato, diverso se, come dice la Rai, si ...