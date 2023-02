Sanremo | Blanco indagato da Procura per danneggiamento sul palco dell' Ariston

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il cantanteè statodalladi Imperia con l'accusa di, quando ha distrutto a calci il giardino di rose allestito sulscenico del teatro, per il fuori programma avvenuto alla prima serata del 73esimo festival di. «Non sentivo in cuffia, non potevo cantare - ha poi spiegato l'artista al presentatore Amadeus al terminea sua esibizione -. Ma almeno mi sono divertito, la musica è anche questo».

