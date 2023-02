Sanremo 2023 | Rosa Chemical | “Mio bacio contestato da chi è fuori da realtà”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 16 febbraio 2023) (Adnkronos) – Le polemiche non lo hanno sfiorato. Dopo ilin bocca a Fedez durante la sua esibizione con ‘Made in Italy’ al Festival di, all’anagrafe Manuel Franco Rocati, in un’intervista a ‘la Repubblica’ dice di essere scandalizzato dai “retrogradi, i bigotti e le persone con i paraocchi”. E confessa: “Avevo messo in conto più le polemiche. L’amore che sto ricevendo è bellissimo”. Il primo attacco di Maddalena Morgante, la deputata di FdI, non lo ha “toccato minimamente, mi dispiace che la gente critichi senza sapere, ero consapevole che parlasse di una cosa che non conosceva. Vorrei sapere se si è ricreduta su di me… Penso di no”.spiega di non sentirsi il paladino del gender fluid, ma “un artista che sale sul palco e si esprime, se poi ...