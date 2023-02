Sanremo 2023 | l’influencer con disabilità scrive ad Amadeus | “Blanco intollerabile | più gentilezza e coraggio | meno violenza per noi giovani”

(Di giovedì 16 febbraio 2023) "Caro, viviamo in una società già tanto violenta, perché dobbiamo dare visibilità a comportamenti poco rispettosi verso il lavoro degli altri? Perché non dare spazio a storie positive e ispiranti per i?" L'articolo .

Colapesce e Dimartino al cinema con La primavera della mia vita , mentre si chiude la porta dell'ultimoa cui hanno lasciato la frase definitiva sul malessere della contemporaneità: "Io ...... la sinistra perde pure col 'campo largo' La sinistra è minoranza nel Paese (nonostante) Il ... Corrado Ocone, 16 febbraio

Sanremo 2023, Fiorello su Ultimo: “Non ho capito la gioia della sala stampa per il suo quarto… Il Fatto Quotidiano

Fedez, Chiara Ferragni e tutto quello che non ha funzionato a Sanremo 2023 WIRED Italia

Ferragnez, il dietro le quinte di Sanremo 2023 (che nessuno ha visto) DiLei

Sanremo 2023, altri due colleghi ai ferri corti L’indiscrezione su Marco Mengoni e Ultimo DiLei

Sanremo 2023, come ha reagito Chiara Ferragni al bacio tra Rosa Chemical e Fedez La parodia di Valentina Barbieri ... Open

Problemi di audio per Tananai che, in collegamento con Fiorello, non riesce ad intonare Tango: ecco come ha reagito.Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...