Sanremo 2023 | Claudio Baglioni commenta il Festival | “Ne ho sentito parlare molto | so quanto è difficile Ma…”

(Di giovedì 16 febbraio 2023), interrogato suldiappena concluso, risponde. “Non l’ho potuto vedere, sono in tour nei teatri lirici, quest’anno e anche l’anno scorso tutte le sere ero impegnato… Ne ho, avendo fatto per due anni il direttore artistico soè questo mestiere. In ogni caso,è un fenomeno, credo ce ne siano pochi al mondo”, le parole del cantautore ospite al TG1 per annunciare il tour. Ancora: “Probabilmente, in certe occasioni, le canzoni diventano un contorno del contorno. Forse si potrebbe riequilibrare, forse si potrebbe mettere accanto aun piccolodelle musiche, alla stessa stregua del ...

...presentato dal Codacons lo scorso 8 febbraio in cui si chiedeva di procedere nei confronti del cantante Blanco per la possibile fattispecie di danneggiamento sul palco del festival di. ..."Il monologo che avrei voluto portare a". Paragone travolge Amadeus 1. 'Non è vero che spingono solo l'elettrico: la norma include anche l'idrogeno e biocarburanti'. Vero, ma è noto a tutti ...

Sanremo 2023, Fiorello su Ultimo: “Non ho capito la gioia della sala stampa per il suo quarto… Il Fatto Quotidiano

Claudio Baglioni “critica” Sanremo 2023, frecciatina ad Amadeus «Le canzoni diventano contorno». La frase che ilmessaggero.it

"Show" a Sanremo, Blanco indagato dalla Procura per danneggiamento TGCOM

Sanremo 2023, Blanco indagato per aver distrutto la scenografia: Procura apre fascicolo per danneggiamento Virgilio Notizie

Blanco indagato per danneggiamento dopo i calci alle rose della scenografia del palco di Sanremo 2023 Tecnica della Scuola

Sanremo è finito per tutti ma per il co-conduttore dell'edizione 2023 no: eccolo mentre canta I Cugini di Campagna (Da Instagram: @morandi_official) ...Claudio Baglioni, interrogato sul Festival di Sanremo appena concluso, risponde. “Non l’ho potuto vedere, sono in tour nei teatri lirici, quest’anno e anche l’anno scorso tutte le sere ero impegnato… ...