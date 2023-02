Sanremo 2023 | Blanco indagato per aver distrutto le rose sul palco dell’Ariston

(Di giovedì 16 febbraio 2023)– Il cantanteè statodalla Procura di Imperia con l’accusa di danneggiamento, per il fuori programma avvenuto alla prima serata del 73/o festival di, quando haa calci il “giardino di” allestito sulscenico del teatro Ariston.era stato invitato per presentare il nuovo singolo “L’Isole delle”, ma a un certo punto dell’esibizione, dopo la mezzanotte, ha cominciato a dare in escandescenze sferrando calci alla composizione floreale. “Non sentivo in cuffia, non potevo cantare – ha poi spiegato l’artista -. Ma almeno mi sono divertito, la musica è anche questo”. Amadeus gli aveva detto di calmarsi “e sistemiamo, se vuoi dopo puoi tornare a cantare”. Alla fine ...

La Procura di Imperia apre un fascicolo sul vincitore di2022 per lo 'show' scatenato da problemi tecnici durante la prima serata dell'ultimo ...AGI - La Procura di Imperia ha iscritto il cantante Blanco nel registro degli indagati per aver danneggiato durante la prima serata del festival dil'allestimento di fiori sul palco. L'ipotesi di reato, per cui la Procura procede d'ufficio, è di danneggiamento aggravato dal fatto di aver agito contro un bene pubblico e nel corso di una ...

"Show" a Sanremo, Blanco indagato dalla Procura per danneggiamento TGCOM

Sanremo 2023, “Ultimo non ha salutato mezza volta Marco Mengoni”: l’indiscrezione… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, parla l'autore che ha assistito alla lite dei Ferragnez: «Fedez mi ha fatto tenerezza, la risposta di Chiara ... Open

Eros Ramazzotti e lo sfogo dopo l'esibizione con Ultimo a Sanremo Cosmopolitan

Fedez, Chiara Ferragni e tutto quello che non ha funzionato a Sanremo 2023 WIRED Italia

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La Procura di Imperia apre un fascicolo su Blanco dopo il danneggiamento del palco del Festival di Sanremo 2023.