Sanremo 2023 | Blanco indagato dalla Procura di Imperia per danneggiamento

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ladiha accolto l’esposto presentato dal Codacons in cui si chiedeva di procedere a un’indagine nei confronti del cantanteper ilavvenuto nella prima serata del Festival diLadiha accolto l’esposto presentato dal Codacons lo scorso 8 febbraio in cui si chiedeva di procedere nei confronti del cantanteper ilavvenuto sul palco del Festival dichiedendo testualmente “di procedere in base all’art. 635 del codice penale secondo cui Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si ...