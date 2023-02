Sanremo 2023 | Blanco indagato da procura Imperia per danneggiamento

(Di giovedì 16 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ladiha accolto l’esposto presentato dal Codacons lo scorso 8 febbraio in cui si chiedeva di procedere nei confronti del cantanteper la possibile fattispecie disul palco del festival di. Lo rende noto l’associazione dei consumatori che, all’indomani dell’esibizione disul palco dell’Ariston, in cui l’artista aveva danneggiato l’allestimento floreale del festival, aveva depositato un formale esposto alla magistratura di. “Speriamo che questa gente impari finalmente l’educazione civica e il rispetto – dice a caldo all’Adnkronos il presidente del Codacons Carlo Rienzi – che è alla base di qualsiasi professione e di qualsiasi mestiere”. Nell’esposto, l’Associazione ...

Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 16 febbraio: Tutti pazzi per Chiara Francini dopo il monologo dima il suo cuore è già preso da un ex calciatore... SCOPRI L'AMORE DI CHIARA ...E' QUELLO GIUSTO Meritevole invece di profondo rispetto e stima per aver lanciato un messaggio totalmente condivisibile, qualunque esso sia, lo spettatore diche all'Ariston ha portato con sé ...

L'artista si era esibito in un fuori programma, distruggendo a calci la scenografia floreale sul palco dell'Ariston ...Mentre il Vaticano e i vescovi sono rimasti in silenzio senza prendere posizioni nella polemica del bacio gay durante il Festival di Sanremo, l'associazione Pro Vita e Famiglia formata ...