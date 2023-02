Sannio Acque Srl | la Corte dei Conti boccia delibere comunali della provincia di Benevento

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “LadeiCampania — Sezione Controllo, con pronuncia del 15.02.2023,senza riserve l’atto deliberativo di partecipazione alla costituenda societàS.r.l. così come proposto dal Coordinatore del Distretto Sannita ed approvato, in modo seriale e pedissequo, da diversi Comunidi“. Lo rende noto il Senatore Domenico Matera. “Si è fatto perdere tempo ai Comuni facendo approvare atti che si presentavano chiaramente come illegittimi – commenta Matera – Come più volte ho evidenziato, sia lo schema di atto deliberativo che l’istruttoria nel suo complesso erano gravemente carenti e l’organo di controllo ne dà conferma. Avevo già sottolineato come la ratifica di tali ...