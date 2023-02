Sanità | una spina nel fianco per il governo | il ministro Schillaci si decida

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Mi ha molto colpito che il nuovo presidente della Regione Lazio Francesco Rocca abbia indicato nel pronto soccorso degli ospedali la sua priorità delle priorità. Ogni giorno questo problema occupa molte pagine dei giornali. In televisione ormai non c’è talk show che a questo problema non riservi qualche spazio. Più in generale mi pare di poter dire che oggi per Meloni lastia diventando sempre più una fastidiosanel. Anzi direi che oggi in Italia, quasi unico paese dell’Europa, è comparsa una nuova malattia della quale la nosografia (la scienza medica che classifica le malattie) dovrebbe prendere nota e che si potrebbe chiamare “ospedalopatia combinata grave”. “Ospedalopatia” perché è causata tecnicamente dall’ospedale, “combinata” perché deriva da diversi problemi organizzativi e ideologici, “grave” perché per ...