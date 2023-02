Sanità | un affare chiamato intramoenia

Leggi su panorama

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Date le infinite liste d’attesa del servizio pubblico, sempre più persone accorciano i tempi facendosi visitare - da quegli stessi medici e in quella stessa struttura - in forma privata. Ma si registrano alti rincari, che rendono la spesa per le prestazioni simile a quella delle cliniche più esclusive. Intanto, per aziende ospedaliere e alcuni medici è una manna. Chiara vive in Toscana. Tra poco più di un mese partorirà all’ospedale di Careggi, a Firenze. «Fino all’ultimo momento non saprò chi sarà il ginecologo che mi assisterà. Avrei preferito avere vicino la dottoressa che in questi mesi mi ha seguito e lavora in reparto, ma per avere questa garanzia dovrei accedere alla corsia privata. Peccato mi abbiano chiesto ottomila euro». Una cifra importante, le cui voci preminenti sono i compensi dell’équipe medica (6 mila euro) e quelli per l’Azienda ospedaliera di ben 1.943 euro. «È stata ...