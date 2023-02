Sandro | gli elogi a De Zerbi e l’annuncio | “Torno a Benevento”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSei mesi al, uno dei colpi invernali della stagione 2017/18 per provare a compiere un miracolo calcistico, cercando di centrare la salvezza in serie A. Una missione fallita, ma l’approdo diin giallorosso, insieme a quello di Sagna, resta uno dei colpi di mercato messi a segno dalla società di via Santa Colomba. Appesi gli scarpini al chiodo, l’ex centrocampista classe 1989 è pronto a intraprendere una nuova carriera. “Sto facendo il corso da allenatore. Vedo partite, mi aggiorno. Studio. Mi piace“, ha raccontatoin un’intervista a Tuttomercatoweb, svelando il modello a cui ispirarsi, “ho avuto De, per me è davvero bravo. Mi piace molto il suo modo di lavorare. Ho già visto qualche allenamento, è davvero bravo”. Il tecnico bresciano lo ha avuto proprio al ...