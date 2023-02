San Pio | Morgante | “Rispettare il crono-programma è uno degli obiettivi del management aziendale”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCome anticipato qualche giorno fa, in conferenza stampa, la UOC di Pneumologia è stata trasferita al primo piano del Padiglione Santa Teresa attivando 8 posti letto non covid e 2 posti letto covid di sub –intensiva respiratoria. Un passaggio importante che consente all’azienda ospedaliera di dare maggiori cure specialistiche e mirate, per tutti i tipi di patologie respiratorie, non solo covid ,oltre che decongestionare il Pronto Soccorso dalle numerose persone che vi accedono. Nei prossimi mesi, come da progetto Arcuri regionale, inoltre, la UOC di Pneumologia andrà a completarsi con 12 posti letto di Sub Intensiva Respiratoria e 6 posti di Pneumologia Ordinaria. Tale nuova riorganizzazione, prevederà anche l’attivazione di nuove e moderne strumentazioni mediche di ultima generazione, come l’ecografia endoscopica bronchiale (EBUS), per la diagnostica ...