Samsung ha brevettato uno smartwatch estremo | un Galaxy Watch con proiettore

Ora a puntare sulla stessa tecnologia è Fitbit, la quale hanuovi strumenti per misurare ... Abbiamo visto, appunto, il caso di Huawei, ma ancheha incluso la feature sui suoi Galaxy ...Come notato da Naver,ha inizialmenteuna cerniera a goccia nel 2016, anche se non sappiamo perché non abbia deciso di utilizzarla fino ad ora. SamMobile ipotizza che...

Samsung pensa ad un Galaxy Watch con proiettore integrato GizChina.it

Galaxy Z Fold 5 con cerniera a goccia e senza piega: confronto col ... HDblog

Samsung Galaxy Z Fold 5 potrebbe cambiare ''piega'' grazie ad una ... Hardware Upgrade

Samsung potrebbe far sparire la piega da Z Fold 5 usando una ... DDay.it

Un’iPhone pieghevole per l’Apple che piace a Buffett Investing.com Italia

Samsung Electronics ha accettato il pagamento di 150 milioni di dollari a Nanoco Technologies, azienda britannica specializzata in nanotecnologie, per risolvere cause brevettuali legate a tecnologie u ...