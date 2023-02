Samsung Galaxy S23 FE forse lanciato entro la fine dell’anno

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 16 febbraio 2023) IlS20 FE è stato un enorme successo, ma ilS21 FE non è andato altrettanto bene, in parte a causa del suo prezzo più alto. L’anno scorso, il colosso di Seul ha saltato il lancio delS22 FE a causa della carenza di chip e della recessione economica globale. Tuttavia, i rapporti affermano che l’azienda sudcoreana lancerà ilS23 FEla. Come riportato da ‘SamMobile‘, il produttore asiatico lancerà un nuovo smartphoneS Fan Edition nella seconda metà del 2023. Mentre molti si chiedevano se l’OEM sudcoreano interromperà la gamma Fan Edition, il nuovo rapporto afferma che la società lancerà il ...