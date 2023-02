(Di giovedì 16 febbraio 2023) Pericoloscongiurato per la, che pagherà oggi glidi ottobre e novembre a giocatori e staff tecnico. Un risultato frutto del lavoro del CdA e della disponibilità di giocatori e staff, che come emerso nei giorni scorsi hanno stipulato degli accordi individuali con la rinuncia alla mensilità di dicembre, che si tradurrà in un bonus a fine stagione in caso di salvezza. La prossima scadenza importante sarà quella del 16 maggio quando dovranno essere saldate le prime tre mensilità del 2023 per un esborso di circa undici milioni di euro. SportFace.

Commenta per primo Il Consiglio di Amministrazione dellaoggi è concentrato solo sulla prima scadenza, la più impellente: l'obiettivo dei dirigenti ... che dovranno essere. Si parla del ...In casacontinua a esserci il problema degli stipendi nondi dicembre, la data limite incombe e la società sta cercando soluzioni In casacontinua a esserci il problema degli ...

Sampdoria, pagati gli stipendi arretrati: evitata la penalizzazione SPORTFACE.IT

I giocatori della Sampdoria rinunciano ad uno stipendio per evitare ... Fanpage.it

Stipendi Sampdoria, cos'hanno pagato le banche La situazione ClubDoria46.it

Sampdoria, Ferrero: "Gli stipendi verranno pagati, al massimo in ... Sportitalia

Sampdoria, promessa di Ferrero: "Gli stipendi verranno pagati, nessuna penalizzazione” Il Tempo

È servito l’aiuto dei calciatori alla Sampdoria per evitare la penalizzazione di due punti in classifica. I blucerchiati sono scesi a patti con la società, rinunciando al mese di dicembre e ...È servito l’aiuto dei calciatori alla Sampdoria per evitare la penalizzazione di due punti in classifica. I blucerchiati sono scesi a patti con la società, rinunciando al mese di dicembre e ...