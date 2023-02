Sampdoria | nuovo rinforzo in difesa per Stankovic | ecco chi è

Genova - Blanca e Linneo diin piazza De Ferrari per le riprese delle nuove puntate della fiction Rai e torna la folla di ... reduce dalla gag con Maurizio Lastrico sulla maglietta della,...... 59 vittorie, 40 pareggi, 37 sconfitte38 panchine dal 1998 al 1999: 14 vittorie, 8 ...Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal...

TMW - Sampdoria, nuovo rinforzo per Stankovic: ha firmato Marios Oikonomou TUTTO mercato WEB

FLASH | Sampdoria, nuovo rinforzo per Stankovic: visite mediche per uno svincolato FantaMaster

Calciomercato Sampdoria: Oikonomou a un passo. I dettagli ClubDoria46.it

UFFICIALE - Sampdoria, nuovo colpo per la Primavera: arriva dalla ... Mondoprimavera

Salernitana, ufficiale il nuovo tecnico: è un ex obiettivo della Samp Samp News 24

L’attacco della Sampdoria aveva bisogno di rinforzi e il suo arrivo, come il recupero di Manuel De Luca, danno ossigeno ad un reparto che era in affanno. Anche il centrocampo è al completo, mentre in ...Il secondo anticipo della 23esima giornata di Serie A è Sampdoria-Bologna, con calcio d'inizio alle ore 15 di sabato 18 febbraio 2023 al Galileo Ferraris di Marassi in Genova. I padroni di casa ...