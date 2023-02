Salone libro | Malpezzi Pd | ' Sangiuliano non faccia finta di niente'

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Roma, 16 feb (Adnkronos) - "Il Ministronondi nulla e dica chiaramente se ha imposto nomi nel comitato editoriale deldeldi Torino. Non si può attaccare l'indipendenza e la libertà di una delle migliori esperienze culturali del Paese”. Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona

"La destra di governo ha provato a commissariare Paolo Giordano e a ledere l'indipendenza e l'autonomia deldeldi Torino, imponendo nomi di area nel comitato editoriale. Un fatto inaudito che dimostra l'atteggiamento predatorio dell'Esecutivo, che crede che vincere le elezioni dia il diritto ...... mentre venerdì 17 febbraio la giornata sarà dedicata a Peynet e alinternazionale dell'umorismo di Bordighera , con la presentazione al Cenacolo San Marco del" Palme, datteri e risate" ...

Torino, sul Salone del Libro il no di Paolo Giordano Corriere della Sera

Paolo Giordano si chiama fuori dalla corsa alla direzione del Salone del Libro di Torino dal 2024: “Non ci sono più le condizioni” Il Libraio

Tutto da rifare per il Salone del Libro: il nome del direttore rinviato a giugno con chiamata diretta La Stampa

Salone Libro: Giordano si ritira dalla corsa, possibile nomina a giugno Agenzia ANSA

L’associazione che organizza il Salone del Libro di Torino vuole rinviare a giugno la nomina del nuovo direttore Il Post

Alla fine, nemmeno il tandem, la direzione bicefala di cui si vociferava come ultima chance, ha soddisfatto le esigenze di chi deve decidere le sorti del Salone del Libro di Torino. E la scelta, forse ...Roma, 16 feb (Adnkronos) – “Il Ministro Sangiuliano non faccia finta di nulla e dica chiaramente se ha imposto nomi nel comitato editoriale del Salone del Libro di Torino. Non si può attaccare l’indip ...