Salone del Libro Torino | il rifiuto di Paolo Giordano | “Mi è stato chiesto di inserire figure di destra nel comitato Il direttore deve essere indipendente | non accetto l’incarico”

(Di giovedì 16 febbraio 2023)dellottizzato? No, grazie. Lo scrittore, con una punta di ingenuità fin troppo naif, ha rifiutato la direzione della celebre kermesse letteraria di. A scatenare la garbata scelta dell’autore de La solitudine dei numeri primi è stata la richiesta del ministero della cultura del governo Meloni ditre nomi (tre su 19 ndr) neleditoriale del. “Mi èdialcune presenze specifiche neleditoriale.di area. Di. Sono stati fatti anche nomi precisi, poi cambiati”, ha spiegatoin una conferenza via zoom dove ha ufficialmente ...

... il presidente di Anteas Basilicata Nicola Pica in rappresentanzasegretario generale della Fnp ... "Siamo emozionati a svolgere la giornata nelintitolato alla memoria di Giuseppe Romano, ...Il ministro non perde l'occasione per lanciare una frecciata a Vincenzo De Luca, con il quale anche oggi e' saltato l'incontro per l'assenza'governatore' alnautico. "Presentero' a breve ...

Le novità del Salone 2023 Salone del Libro

Salone del Mobile, Porro 'Giochiamo in attacco, edizione del rilancio' Tiscali Notizie

Non perdere la conferenza stampa del Salone del Mobile.Milano 2023 Salone del Mobile

MESTRE - L’ennesima spaccata in centro a Mestre. Questa volta a finire nel mirino dei ladri il salone da parrucchiere “I ricci” di Corso del Popolo. Si tratta ...(TorinOggi.it) Su questo non ha dubbi l’ex sindaco di Torino ed ex presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino: il tergiversare, a suon di battibecchi e veti incrociati, sul nome di chi dovrà ...