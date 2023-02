(Di giovedì 16 febbraio 2023) Dopo il pareggio di Lecce latorna in Europa League per la trasferta dinell'andata dei playoff. La partita in programma...

... quella con il". Mourinho ha l'aria annoiata, forse è un po' stanco per il viaggio, perché la conferenza nella pancia della Red Bull Arena si svolge subito l'arrivo in Austria. La...Sono stati sei mesi difficili, ma il ritorno in campo dopo l'infortunio ha trasmesso fiducia a tutta la. Ieri è arrivato acon la squadra, dopo l'allenamento di rifinitura svolto a ...

Conferenza stampa Dybala, vigilia di Salisburgo Roma Europa League RomaNews

Europa League: dove vedere in tv Juventus-Nantes, Salisburgo-Roma e gli altri ottavi Corriere della Sera

Salisburgo-Roma: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming Calciomercato.com

Europa League, Salisburgo Roma: dove vederla in tv su Sky o TV8 Virgilio Sport

Il rientro per il centrocampista giallorosso è la prima trasferta europea con la Roma: scalpita e vuole altri minuti in campo ...Su Gazzetta Paulo Dybala: Non so se resterò.Ma vorrei vincere,con Mourinho».,A Salisburgo la Joya parla di futuro: «La clausola A fine stagione vedremo. Paulo ...