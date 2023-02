Salisburgo-Roma | le formazioni ufficiali

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Riportiamo ledi, sfida valevole per l’andata dei playoff di Europa League. Dirigerà l’incontro l’arbitro lo svedese Glenn Nyberg, coadiuvato come assistenti dai connazionali Beigi e Söderqvist, e dal quarto uomo Laderbäck. VAR e AVAR saranno rispettivamente gli olandesi van Boekel e Higler. Calcio d’inizio ore 18:45 alla Red Bull Arena di. Match molto interessante quello che questo pomeriggio vedrà affrontarsi. La compagine austriaca, dopo essersi classificata al terzo posto nel gruppo E di Champions League, proverà a rifarsi nella seconda competizione europea. Davanti però, si ritroverà una rivale ostica come lapronta a tutto pur di bissare il successo in Conference League della ...

Alle 18.45 scenderanno in camponel match valido per i sedicesimi di andata di Europa League Alle 18.45 scenderanno in campo. Ecco le formazioni ufficiali.- Kohn; Dedic, Solet, ...STATISTICHE - Primo confronto in competizioni europee tra, che diventa l'ottava squadra italiana differente che gli austriaci affrontano in Europa: ilha perso 11 delle ...

Salisburgo-Roma: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming Calciomercato.com

Salisburgo-Roma, le probabili formazioni Sky Sport

LIVE Salisburgo-Roma - Le scelte ufficiali: nessun cambio rispetto alla gara di Lecce. Karsdorp in... Voce Giallo Rossa

Salisburgo-Roma diretta: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

Salisburgo-Roma ore 18:45 diretta LIVE, ufficiale: El Shaarawy e Zalewski sulle fasce ForzaRoma.info

Ecco il pronostico di Salisburgo-Roma, match valevole per i sedicesimi di finale di UEFA Europa League di Giovedì 16 Febbraio ...Oggi è la giornata dell’Europa League e della Conference League, si comincia con Salisburgo-Roma e Braga-Fiorentina alle 18.45. Di seguito, le formazioni ufficiali di Salisburgo-Roma. Salisburgo (4-3- ...