Salisburgo-Roma | Europa League | probabili formazioni e diretta tv

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Torna l’e lo fa con l’andata degli spareggi validi per accedere agli ottavi di finale della competizione. Tra i match in programma anche, che prenderà il via alle ore 18:45 alla Red Bull Arena. I padroni di casa arrivano a questi playoff dopo aver chiuso al terzo posto il proprio girone di Champions, ovvero quello E dietro a Chelsea e Milan. La squadra di Mourinho, invece, non è riuscita a chiudere al primo posto il Gruppo C di, ma si è piazzata dietro agli spagnoli del Betis finendo così allo spareggio con gli austriaci. Doppia sfida particolarmente importante per i giallorossi, che essendo già usciti dalla Coppa Italia hanno nell’uno degli obiettivi principali della stagione, oltre a chiudere ...

...45, alla Red Bull Arena andrà in scena l'andata degli spareggi di Europa League tra. Per questa importante sfida Mourinho dovrebbe puntare sul solito 3 - 4 - 2 - 1. In mediana ...Ecco le probabili formazioni di(4 - 3 - 1 - 2): Kohn; G. Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Kjaergaard, Gourna - Douath, Seiwald; Sucic; Fernando, Okafor. Allenatore: ...

Salisburgo-Roma, le probabili formazioni Sky Sport

