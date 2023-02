Salisburgo-Roma Europa League | 16-2-2023 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Giallorossi con Pellegrini | Dybala e Abraham

Leggi su infobetting

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Abbiamo già visto ilcontro una squadra italiana in autunno e il Milan ha festeggiato il ritorno agli ottavi di finale di Championsproprio battendo gli austriaci all’ultima giornata. Rimane un’avversaria scorbutica da affrontare per lasoprattutto sul proprio campo, i rossoneri all’esordio non erano andati oltre il pareggio 1-1, e la InfoBetting: Scommesse Sportive e