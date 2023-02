Salisburgo - Roma 1 - 0 | le pagelle | Cristante prestazione maiuscola | Dybala è asfissiato e non brilla | Belotti sfortunato

Una delle clamorose occasioni avute dallanel finale della partita di Europa League persa a: il Gallo Belotti centra così la ...Ilha battuto laper 1 - 0 nell'andata dei play off di Europa League con un gol di Capaldo al minuto numero 88. Il ritorno allo stadio Olimpico tra sette giorni. LE PAGELLE DELLARui ...

Europa League, Salisburgo-Roma 1-0 in andata playoff Adnkronos

Dybala, infortunio in Salisburgo-Roma: la situazione Tuttosport

Salisburgo-Roma risultato 1-0: gol di Capaldo in Europa League Corriere della Sera

Europa League: dove vedere in tv Juventus-Nantes, Salisburgo-Roma e gli altri ottavi Corriere della Sera

Salisburgo-Roma, Mourinho: Abbiamo dominato la partita ma se non fai gol... - A.S. Roma - Le parole di José Mourinho, allenatore dell'AS Roma, a Sky Sport al termine della partita c... - Marione.net - ...Una sconfitta contro il Salisburgo che sa di beffa, ma al ritorno c’è un Olimpico sold-out. Tutto è ancora aperto La traversa di Belotti, l’occasionissima di Abraham a fine primo tempo ed il dominio c ...