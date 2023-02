Salisburgo - Roma 1 - 0 | Abraham e Belotti sprecano e Mourinho viene punito nel finale da Capaldo Tra una settimana il ritorno all' Olimpico

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Se c'è un futuro per lain Europa si deciderà giovedì prossimo allo stadio. L'andata del playoff in casa deltermina 1 - 0 ed è una mezza beffa. Ai giallorossi sarebbe stato ...

Tre nitide palle gol: Abraham solo contro Kohn, il palo di Cristante, la traversa di Belotti; ma a due minuti dal novantesimo segna ilbeffata e sfortunata: ' Penso che abbiamo dominato la partita - ha detto Mourinho a Sky nel post gara - , siamo sempre stati in controllo, un match tranquillo per il nostro portiere. ...beffata alla Red Bull Arena dalnella gara d'andata dei playoff di Europa League: dopo aver colpito due legni e aver sprecato altre occasioni, i giallorossi sono stati piegati nel ...

Salisburgo-Roma 1-0 diretta: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

Salisburgo-Roma 1-0, le pagelle: Sky Sport

Europa League, Salisburgo-Roma 1-0: decide Capaldo, Mou in ansia per Dybala - Sportmediaset Sport Mediaset

Salisburgo-Roma 1-0, gol e highlights: due legni giallorossi, poi decide Capaldo all'88' Sky Sport

LIVE Salisburgo-Roma 1-0 - La sblocca Capaldo di testa Voce Giallo Rossa

Se c'è un futuro per la Roma in Europa si deciderà giovedì prossimo allo stadio Olimpico. L'andata del playoff in casa del Salisburgo termina 1-0 ed è una mezza beffa. Ai giallorossi sarebbe stato ...Riprende il cammino europeo della Roma. Questa sera alle 18.45 alla Red Bull Arena i giallorossi sfideranno gli austriaci del Salisburgo per l’andata dei playoff di Europa League. Mourinho nel present ...