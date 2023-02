Salernitana | Paulo Sousa si presenta | “Dimostreremo il nostro vero valore”

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Sono felice di essere il nuovo allenatore dellae di tornare in un Paese dove mi sento a casa”. È il messaggio postato sui social da, nuovo allenatore delladopo l’esonero di Davide Nicola. “Con il duro lavoro, lo spirito di squadra e la spinta della città possiamo superare ogni sfida. Con il coraggio e il compromesso di tutti insieme alla passione dei nostri tifosi sono sicuro che vivremo delle gioie. Non vedo l’ora di giocare la prima partita e di essere con i tifosi per dimostrare di che pasta è fatta la”, ha conclusoche ieri ha diretto il suo primo allenamento e domenica farà il suo esordio all’Arechi nel match casalingo contro la Lazio. L'articolo proviene da ...

Sousa -, i termini dell'accordoSousa, che mercoledì ha svolto il primo allenamento, ha firmato un contratto fino al termine della stagione con rinnovo biennale in caso di salvezza ....Luca Gotti e lache manda via Davide Nicola già esonerato dopo la sconfitta per 8 - 2 con l'Atalanta alla 18a ma richiamato due giorni dopo. Ora l'arrivo del tecnico portoghese...

La Salernitana esonera Nicola, panchina a Paulo Sousa Agenzia ANSA

Salernitana, stavolta si cambia: via Nicola, Paulo Sousa è in arrivo La Gazzetta dello Sport

Salernitana: Paulo Sousa, 'dimostreremo il nostro vero valore' Agenzia ANSA

Salernitana: Paulo Sousa cambia modulo Fantacalcio ®

Salernitana, scelto il nuovo allenatore: è Paulo Sousa Sky Sport

In attesa della presentazione ufficiale, Paulo Sousa affida alla sua pagina Instagram le prime parole da nuovo tecnico della Salernitana."Quando si iniziano certe avventure non si contempla una crisi e tantomeno un addio. Da oggi non sarò più l'allenatore della Salernitana, ma resterò per sempre un ...