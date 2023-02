Salernitana | Paulo Sousa | ' dimostreremo il nostro vero valore'

(Di giovedì 16 febbraio 2023) "Sono felice di essere il nuovo allenatore dellae di tornare in un Paese dove mi sento a casa". È il messaggio postato sui social da, nuovo allenatore delladopo l'...

Non vedo l'ora di giocare la prima partita e di essere con i tifosi per dimostrare di che pasta è fatta la", ha conclusoSousa che ieri ha diretto il suo primo allenamento e ...Sousa, allenatore della, ha parlato attraverso i propri canali social ufficiali del suo arrivo in granataSousa, allenatore della, ha parlato attraverso i propri ...

In attesa della prima conferenza stampa, che dovrebbe esserci direttamente domenica dopo la gara con la Lazio, Paulo Sousa ha voluto far conoscere le sue prime sensazioni sulla ...Roma, 16 feb. – Troost-Ekong e Dia indisponibili per la gara contro la Lazio, questo è il rischio con cui Paulo Sousa conta di fare il suo esordio sulla panchina della Salernitana. Il centrale difensi ...