Salernitana | le prime parole di Sousa | “Felice di essere qui | dimostreremo di che pasta siamo fatti”

(Di giovedì 16 febbraio 2023) “Sonodiil nuovo allenatore dellae di tornare in un Paese dove mi sento a casa”. Sono ledi Pauloda allenatore delladopo l’esonero di Davide Nicola. “Con il duro lavoro, lo spirito di squadra e la spinta della città possuperare ogni sfida. Con il coraggio e il compromesso di tutti insieme alla passione dei nostri tifosi sono sicuro che vivremo delle gioie. Non vedo l’ora di giocare la prima partita e dicon i tifosi per dimostrare di cheè fatta la”, ha concluso Pauloche ieri ha diretto il suo primo allenamento e domenica farà il suo esordio all’Arechi nel match contro la Lazio. ...

Commenta per primo Dopo aver diretto il primo allenamento da nuovo allenatore della, Paulo Sousa ha commentato lesensazioni in granata : 'Sono felice di essere il nuovo allenatore dellae di tornare in un Paese dove mi sento a casa! Con il duro lavoro, ......39 Torino 30 Udinese 30 Monza 29 Bologna 29 Juventus 29 ( - 15) Empoli 27 Fiorentina 24 Lecce 24 Sassuolo 2421 Spezia 19 Hellas Verona 17 Sampdoria 11 Cremonese 8 REGOLAMENTO - Le...

Salernitana, le prime parole di Sousa: "Felice di essere qui ... SPORTFACE.IT

Chi è Paulo Sousa: il nuovo allenatore della Salernitana che ... Trend-online.com

Paulo Sousa nuovo allenatore della Salernitana, oggi la prima seduta con la squadra Info Cilento

Serie A, saltano due panchine: esonerati Nicola (Salernitana) e Gotti ... Prima Bergamo

Serie A, cambiano le panchine di Salernitana e Spezia: esoneri per ... il mio napoli

In attesa della prima conferenza stampa, che dovrebbe esserci direttamente domenica dopo la gara con la Lazio, Paulo Sousa ha voluto far conoscere le sue prime sensazioni sulla ...Il neo allenatore dei granata ha rivolto un messaggio a tutta la tifoseria in vista del suo ritorno in Serie A ...