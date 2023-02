Salernitana | l' addio di Davide Nicola su Instagram | ' Resterò per sempre un vostro tifoso appassionato'

Col Cluj sarà turnover L'di Nicola alla' Quando si iniziano certe avventure non si contempla una crisi e tantomeno un. Da oggi non sarò più l'allenatore della, ma ...... coronato da una storica salvezza nella passata stagione: ' Quando si iniziano certe avventure non si contempla una crisi e tantomeno un. Da oggi non sarò più l'allenatore della, ...

Salernitana, l'addio di Nicola: "Fatto un miracolo sportivo. Non ho rimpianti, grazie a Iervolino" TUTTO mercato WEB

Il commosso addio di Nicola: Vi auguro di piangere di gioia per la ... Fanpage.it

Salernitana: addio Nicola, ecco Paulo Sousa Radio Sportiva

Radovanovic, addio Salernitana: "Che delusione questo finale, ma non dimenticherò il calore della città" La Gazzetta dello Sport

Salernitana, Radovanovic: "Il mio addio Ecco come è andata" Fantacalcio ®

window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-5fa3e224-d443-1d19-c07c-d140561273 ...Questa volta, Davide Nicola ha detto addio sul serio alla Salernitana. L'ormai ex allenatore granata, esonerato dalla dirigenza dopo la sconfitta contro il Verona, è stato rimpiazzato da Paulo Sousa, ...