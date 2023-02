Salernitana | i saluti di Nicola | “Fatto un miracolo | Salernitana nel cuore”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Quando si iniziano certe avventure non si contempla una crisi e tantomeno un addio. Da oggi non sarò più l’allenatore della, ma resterò per sempre un suo tifoso appassionato”. Così il tecnico Davidescrive sui social il suo addio alla panchina dei granata dopo l’esonero arrivato dopo il ko contro il Verona. L’allenatore lascia la16/a in classifica con quattro punti in più sulla zona retrocessione e sottolinea il suo legame con la squadra e la città: “Impossibile non essere tifoso – ha scritto – inconcepibile dimenticare tutto quello che Salerno mi ha dato e che io spero di aver restituito in buona parte. Quando sono arrivato, il club era con un passo e mezzo in serie B. Insieme abbiamoavverare un ...