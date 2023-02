Salernitana | frattura per Troost-Ekong | ematoma per Dia

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Le condizioni die Dia in vista della sfida dellacontro la Lazio:per il primo,per l’attaccante Non solo cambio di allenatore per la, che sta preparando con il nuovo tecnico la delicata sfida con la Lazio. Dall’infermeria preoccupano le condizioni die Dia. Di seguito il comunicato del club. «L’U.S.1919 comunica che Williamsi è sottoposto a risonanza magnetica e tac presso il Centro Polidiagnostico Check-Up che hanno evidenziato unadel piatto tibiale in seguito a un trauma contusivo. L’atleta ha già iniziato il protocollo fisioterapico ed effettuerà nuovi controlli ...

