Sabato sera in TV Il Padrino di Francis Ford Coppola

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Arriva , prima parte della trilogia, il film che ha vinto ben tre premi Oscar nell’edizione del ’73. E’ morto il Re, w il Re. Questa è la messa in scena della più grande epopea mai raccontata in pellicola sull’America, su una famiglia mafiosa, sul capitalismo e le ricadute sulla società occidentale, su un giovane principe che deve prendere il posto del grande Re del crimine organizzato. I primi quattro minuti del film cominciano con una supplica. E’ quella di un titolare di una ditta di pompe funebri che racconta delle violenze subite dalla figlia. L’onta sull’onore della famiglia richiede una punizione esemplare per tutti gli aggressori della ragazza. Man mano che l’inquadratura passa attraverso un lento movimento di machina zoom out da un primissimo piano alla mezza figura, scopriamo la sagoma di un uomo di spalle che ascolta in silenzio. E’ il, Don ...