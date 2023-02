Russia | rifugiato omosessuale ceceno arrestato all’aeroporto di Domodevo Associazioni per i diritti | “Rischia la morte”

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Idris Arsamikov,gay, è statodalla polizia russa al suo arrivodi, a Mosca. Era tornato per il funerale del padre. “Crediamo che sia stato portato in Cecenia dovela” scrivono sui social, pubblicando il video dell’arresto, gli attivisti dell’associazione Lgbtq+ Crisis Group NC Sos. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Arsamikov è stato arrestato al suo arrivo a Mosca, all'aeroporto Domodedovo e trasferito in Cecenia - secondo l'organizzazione di sostegno alle persone Lgbtq+ nel Caucaso "SK Sos" - già poche ore dopo.Idris Arsamikov si erain Olanda ed era tornato insolo per il funerale del padre, sarebbe già stato trasferito in Cecenia E' stato arrestato all'aeroporto Domodedovo di Mosca poco dopo il suo arrivo in ...

Russia, rifugiato omosessuale ceceno arrestato all’aeroporto di Domodevo Il Fatto Quotidiano

Russia, rifugiato gay ceceno arrestato all'aeroporto di Domodevo: era tornato per il funerale del padre Repubblica TV

Russia, rifugiato gay ceceno arrestato in aeroporto. Era tornato per i funerali del padre RaiNews

Corea del Sud, Seul riconosce status rifugiati a disertori russi da mesi in aeroporto Sky Tg24

Ucraina ultime notizie. Nord Stream: Russia chiede riunione Consiglio Sicurezza Onu Il Sole 24 ORE

Idris Arsamikov, rifugiato gay ceceno, è stato arrestato dalla polizia russa al suo arrivo all’aeroporto di Domodevo, a Mosca. Era tornato per il funerale del padre. “Crediamo che sia stato portato in ...I Grigioni hanno potenziato l'aiuto per persone con statuto di protezione S affinché possano integrare più facilmente il mercato del lavoro. Coira non nasconde la speranza di contrastare in tal modo l ...