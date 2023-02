Russell | Mercedes tra miglioramenti certi e incognite

(Di giovedì 16 febbraio 2023) L'esperienza recente impone cautela, impone di aspettare il Bahrain - test e primo GP stagionale - e il confronto delle prestazioni su più circuiti, diversi per caratteristiche, prima di valutare la ...

... diversi per caratteristiche, prima di valutare la bontà dellaW14 e le velleità di ritorno al successo con regolarità. Georgesepara due aspetti del lavoro di sviluppo che ha ...Saranno ancora il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton e il giovane fenomeno George(sua l'unica vittoria del 2022 in Brasile) a guidare le duecon l'obiettivo di tornare ad ...

Mercedes W14: missione riscatto per Hamilton e Russell, subito in pista a Silverstone - Sportmediaset Sport Mediaset

Formula 1, presentata la nuova Mercedes W14 di Hamilton e Russell Sky Tg24

F1 Mercedes: la W14 di Hamilton e Russell già in pista a Silverstone Tuttosport

F1 | Mercedes, Russell commenta i primi giri con la W14 F1grandprix.it

Mercedes, ecco la nuova F1 W14: Hamilton e Russell in total black la Repubblica

Presentazione e poi subito in pista. Dopo aver svelato la nuova W14 "Back in black", col ritorno al nero come colore dominante, i piloti hanno subito testato la nuova monoposto… Leggi ...Sarà una Mercedes W14 all'altezza della sfida a Red Bull e Ferrari Russell elenca le caratteristiche certamente superiori rispetto al passato e l'incognita del confronto ...