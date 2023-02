Rupert Friend ed Evanna Lynch al centro di James and Lucia | il nuovo film su Joyce e sua figlia

(Di giovedì 16 febbraio 2023)saranno i protagonisti diand, ilbiopic incentrato sulla vita di, concentrandosi sul rapporto che aveva con lasaranno i protagonisti diand, unbiografico su, celebre autore della letteratura inglese e irlandese, che si concentrerà sulla relazione che aveva con sua. Deadline ha riportato in esclusiva questa notizia, rilasciando anche qualche dettaglio sul progetto. Scritto e diretto da Robert Mullan e basato sull'ultimo decennio della vita di ...

e Evanna Lynch saranno i protagonisti di James and Lucia , un film biografico su James Joyce , celebre autore della letteratura inglese e irlandese, che si concentrerà sulla relazione ...... pellicola tutt'altro che memorabile, nella qualeEverett accenna a tavola le prime parole ... ma che si è nuovamente rinsaldato nel 1985, dando vita alla straordinaria That's theare for, ...

Rupert Friend ed Evanna Lynch al centro di James and Lucia, il ... Movieplayer

