Running | il 26 febbraio torna l’Unesco Cities Marathon FVG

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 febbraio 2023) A distanza di quattro anni dall’edizione del 2019, l’ultima prima dell’avvento della pandemia,FVG. Domenica 26si riaccenderanno i riflettori sulla maratona delle città del, che per l’edizione della ripartenza ha previsto un percorso nuovo di zecca, con partenza e arrivo a Palmanova, la celebre “città stellata”, e passaggio pure per Aquileia. La manifestazione verrà ufficialmente presentata lunedì 20, alle ore 11, nella sala consiliare del Comune di Cividale del Friuli. Anche nel 2023 non la manifestazione non riguarderà soltanto la gara sulla distanza regina dei 42 km. Sulle strade della Storia, ci sarà spazio anche per la Iulia Augusta Half, prova sui 21 km della mezza maratona, per ...